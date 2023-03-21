На думку Хана, країна-агресор носить ці звинувачення як почесний знак.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що Росія поводиться з дітьми як з військовими трофеями.

"Ви повинні доглядати за ними (за дітьми - УНІАН). Якщо вони не в безпеці, ви переміщуєте їх в безпечну частину України. Якщо це неможливо, то в нейтральну країну. І, схоже, це не просто депортація в Російську Федерацію, їх зустрічають чужі люди, які тепер раптом стали прийомними батьками. А діти не майно, не військова здобич", - сказав він у коментарі CNN.

На його думку, Росія не заперечує звинувачення Міжнародного кримінального суду, а скоріше носить їх "як почесний знак". Крім того, представники суду намагалися зв'язатися з ними, але не отримали відповіді.

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"Діти не є власністю країни, яку можна переміщати з політичних чи ідеологічних мотивів. Це повинно регулюватися законом, і цей закон повинен дотримуватися", - підкреслив Хан.

Орден на арешт Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у примусовій депортації дітей з окупованих територій.

У Москві назвали ордер неприйнятним і заявили, що не мають жодних зобов'язань перед МКС, оскільки не є учасником Римського статуту.

Прокурор Карім Хан заявив, що російський диктатор постане перед судом в Гаазі незалежно від російських заяв.

Вчора стало відомо, що у Росії відкрили кримінальну справу стосовно прокурора Хана і трьох суддів МКС.

Нагадаємо, що нещодавно Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я виявила мережу установ у Росії та окупованому Криму, в яких утримували дітей з України. У дослідженні говориться, що цей процес координується на всіх рівнях російської влади.

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