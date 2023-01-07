Більш як 20% громадян наполягають на забороні використання піротехнічних засобів назавжди.

Понад 60% українців вважають, що після закінчення воєнного стану влада має дозволити використання феєрверків і салютів.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного у грудні 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Більшість респондентів (61%) вважають, що після закінчення воєнного стану варто відновити дозвіл на використання феєрверків і салютів, хоча є відмінності щодо термінів, коли можна знову дозволити", - сказано у прес-релізі за результатами опитування.

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Так, 29% респондентів вважають, що це можна зробити одразу після закінчення воєнного стану, 7% – протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану, 25% – протягом першого року.

При цьому наполягають на забороні використання феєрверків і салютів назавжди лише 21% громадян. Решта 18% мають невизначене ставлення щодо питання заборони використання феєрверків та салютів.

4-27 грудня 2022 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". На замовлення асоціації "Фахова асоціація піротехніків України" до опитувальника були додані запитання, що стосувалися використання феєрверків і салютів.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2 тис. 005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старшими) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10%; 1,1% – для показників, близьких до 5%.

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