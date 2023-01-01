47-річного киянина затримано.

Чоловіку, який запускав салюти в центрі Києва в новорічну ніч, загрожує обмеження волі до п'яти років.

Правоохоронці затримали 47-річноного киянина в порядку ст. 208, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Близько опівночі до столичної поліції надійшло кілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео з феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах. Правоохоронці зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській, де було вилучено використану пускову установку. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі невідкладний обшук. У нього знайшли кришку від використаного феєрверку.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. В поліції зазначають, що фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років. В поліції наголошують, що використання піротехніки заборонено і кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних - притягнуто до відповідальності.

Використання феєрверків під час війни

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня у Національній поліції нагадали, що в Україні діє заборона на поширення та використання феєрверків.

В повідомленні зазначалося, що подумати потрібно в першу чергу про людей, які можуть сприйняти феєрверк за вибухи.

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