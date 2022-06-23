Заборонено рух столицею на автомобілях з системою випуску відпрацьованих газів, де відсутній шумопоглинач.

У Києві на час війни заборонили продаж та запуск феєрверків.

Про це у своєму Telegram повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві. Та пересування містом автомобілів без глушника. Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність. Так, перше рішення передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск", - повідомив мер.

Кличко також розповів про ще одне рішення Київради, яке стосується автомобілів.

"Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України", - додав він.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації заявляли, що заборонено використання піротехнічних виробів на території міста, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури.

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