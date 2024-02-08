Президент наголосив, що новий етап війни потребує нового підходу.

Україна не змогла досягти успіху "на землі" у війні проти Росії у минулому році. Українській армії потрібні зміни. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пояснюючи причини звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Перший рік – вистояли. Почали повертати своє. Довели світу, що Росія може програвати. Другий рік цієї війни – ми виграли Чорне море. Виграли зиму. Довели, що можемо відновити контроль над українським небом. Але, на жаль, не змогли досягти цілей нашої держави на землі", - сказав він.

Зеленський зауважив, що зараз є "відчуття стагнації" на південних напрямках фронту та складнощі в боях на Донеччині. Це вплинуло на загальний настрій українців.

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"Українці стали рідше говорити про перемогу. Але український дух не втратив віри в перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. Реалізувати його – наш обов’язок. Цей рік повинен стати часом України – часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що Українська держава, українська армія здатні перемагати", - сказав він.

За словами президента, він відверто поговорив із Залужним про необхідність "термінових змін" в армії.

"Це не про прізвища. І тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних Силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант і кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні. Суттєво більша технологічність дій армії. Перезавантаження генералітету. Штаби всіх рівнів мають знати й відчувати фронт так само, як солдати на "нулі"," - сказав президент.

Він наголосив, що бойові командири російсько-української війни повинні отримати можливість реалізувати свій особливий досвід на рівні всієї армії – у її керівництві. Президент зауважив, зо зараз в армії перебуває близько мільйона людей, але більшість із них "не відчула фронту", тоді як меншість дійсно воює на передовій.

"Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій. Інший підхід до управління фронтом. Інший підхід до мобілізації та рекрутингу", - сказав Зеленський.

Звільнення Залужного

Сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Замість нього був призначений генерал-полковник Олександр Сирський, який відомий за успішною обороною Києва та контрнаступом на Харківщині.

"Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці", - заявив президент у відеозверненні.

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