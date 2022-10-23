У відомстві заявили, що зелена енергетика, напевно, найбільше постраждала від війни галузь.

Україна через окупацію деяких південних територій втратила до 90% вітряної енергетики та до 50% - сонячної.

Про це заявив в інтерв'ю міністр енергетики Герман Галущенко для YouTube-каналу "Ми - Україна" .

"Зелена енергетика, напевно, найбільш постраждала галузь, тому що основна її частина на півдні. Ми вже втратили десь 90% вітру та приблизно до 40-50% сонця. І це безумовно величезні втрати", - розповів він.

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За словами міністра, у 2019 та 2020 роках частка зеленої енергетики становила приблизно 10-11%. У Міненерго планували, що її частка до 2030 року зросте до 25%, але з урахуванням руйнувань цей показник можуть переглянути у бік збільшення.

Війна в Україні та відновлювана енергетика

Як раніше повідомляв УНІАН, українці у 2021 році встановили 15 тисяч домашніх сонячних електростанцій, що є рекордною кількістю за весь час дії "зеленого" тарифу.

Через війну виробництво відновлюваної електроенергії в Україні впало на 50%.

В Україні Держпідприємство "Гарантований покупець" гарантовано викуповує електроенергію, вироблену електростанціями за "зеленим" тарифом, і продає її на ринку "на добу вперед".

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