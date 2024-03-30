За словами президента, нині відбувається "перезавантаження державних інституцій".

В Україні продовжується перезавантаження державних інституцій. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що цього тижня "відбулось кілька замін".

"Це ще не все, не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо офіс більш функціональним", - зазначив глава держави.

Останні звільнення у керівництві держави

Напередодні президент Володимир Зеленський звільнив двох заступників керівника свого офісу Андрія Єрмака. Мова йде про Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Згодом стало відомо, що Зеленський звільнив свого помічника Сергія Шефіра та низку радників та уповноважених - Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Олега Устенка, Наталію Пушкарьову та Олену Вербицьку.

Раніше Володимир Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО. При цьому президент призначив на місце Данілова Олександра Литвиненка.

Також ЗМІ повідомляли, що Зеленський готує кадрові зміни в Кабміні та ОП. При цьому команда президента ще не визначилася остаточно щодо кандидатів.

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