Ротації в Кабміні планується реалізувати в межах "перезавантаження влади", кажуть джерела.

У Кабінеті міністрів незабаром очікуються кадрові перестановки. Команда президента ще не визначилася остаточно щодо кандидатів.

Як повідомляє УП з посиланням на джерела, ротації в Кабміні планується реалізувати в межах "перезавантаження влади", яке розпочалося в лютому зі зміни керівництва української армії, а продовжилося в березні перестановками в Раді національної безпеки і оборони, Службі зовнішньої розвідки та Офісі президента.

21-22 березня Зеленський нібито повідомив про кадрові зміни усім звільненим чиновникам. Джерела розповіли, що президент провів зустрічі з деякими вже колишніми членами команди та розпитував, які посади вони хотіли би отримати.

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У команді президента ще не вирішили, чим надалі займатиметься ексзаступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. Водночас інший звільнений заступник ОП Олексій Дніпров вже незабаром може стати ректором одного з українських вишів. Звільнення з ОП – особисте бажання Дніпрова.

Звільнення першого помічника президента Сергія Шефіра, радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова, Олега Устенка, позаштатних уповноважених Наталії Пушкарьової та Альони Вербицької, за даними видання, так само повʼязане з "перезавантаженням влади".

За інформацією джерел, найближчим часом Зеленський планує звільнити з посади ще одного заступника керівника ОП Андрія Сибігу, який опікується питаннями зовнішньої політики. Він може стати заступником міністра закордонних справ. Замість Сибіги посаду в ОП обійме Микола Точицький.

Кадрові рішення президента - актуальне

У Офісі президента продовжуються кадрові зміни. Зокрема, Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника. Відповідний указ №207/2024 розміщений на сайті глави держави.

Також президент звільнив трьох своїх позаштатних радників – Михайла Радуцького, Сергія Трофімова и Олега Устенко (укази №210-212).

Також звільнені уповноважена президента у справах волонтерів Наталія Пушкарьова та уповноважена щодо захисту прав військовослужбовців Олена Вербицька (укази № 208 та №209).

29 березня Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака. Так, зі своїх посад звільнені Андрій Смирнов та Олексій Дніпров.

Раніше на цьому тижня він звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. 29 березня Зеленський підтвердив - Данілов буде представляти дипломатичні інтереси України в Молдові.

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