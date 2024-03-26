Замість Данілова президент Зеленський призначив секретарем РНБО Литвиненка.

Звільнення з посади секретаря РНБО Олексія Данілова - політична подія дня в Україні, що вразила багатьох. Чому так сталося, і навіщо замість Данілова президент призначив Литвиненка спробували пояснити в Офісі президента.

Коментар ЗМІ дав радник очільника відомства Михайло Подоляк. За його словами, Зеленський казав, що буде підсилювати команду. На різних етапах війни з РФ потрібна своя динамізація процесів. Тому випадок з Даніловим - класична ротація, сказав він LIGA.net.

"Це звичайні кадрові ротації. Президент говорить про це достатньо багато, що він буде підсилювати команду, змінювати команду, тому що ми знаходимося на відповідних етапах війни й кожний етап потребує динамізації процесів", - пояснив Подоляк.

За його словами, українців втомлює рутина в процесах, що спостерігається на третьому році війни. Суспільству слід показати стратегічну готовність держави далі працювати в жорсткому ритмі, пропонувати ініціативи, сказав представник ОП.

Зеленський сьогодні звільнив Данілова

Новина про звільнення вже екс-секретаря РНБО Данілова шокувала суспільство вдень. Відповідні накази-рішення Зеленського з'явилися на президентському сайті. Зазначимо, що така кадрова політика - одна з компетенцій президента.

Своє рішення Зеленський прокоментував ввечері у зверненні до українців. Він подякував Данілову за роботу та натякнув, що його переведуть на інший напрямок. Водночас лідер України вказав, Литвиненко на новій посаді поєднає свої нові функції з тим досвідом, який набув за роки служби керівництва в СБУ.

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