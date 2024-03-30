Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника.

У Офісі президента продовжуються кадрові зміни. Зокрема, Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника. Відповідний указ №207/2024 розміщений на сайті глави держави.

Шефір - давній партнер Зеленського з "Кварталу 95".

Крім того, Зеленський звільнив ще низку радників та уповноважених.

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Так, президент звільнив трьох своїх позаштатних радників – Михайла Радуцького, Сергія Трофімова и Олега Устенко (укази №210-212).

Також звільнені уповноважена президента у справах волонтерів Наталія Пушкарьова та уповноважена щодо захисту прав військовослужбовців Олена Вербицька (укази № 208 та №209).

Сергій Шефір - що про нього відомо

Сергій Шефір народився 25 травня 1964 року в Кривому Розі. У 2003 році разом з братом і Володимиром Зеленським заснував свою студію "95 квартал". Сергій Шефір є співавтором сценарію шоу "Вечірній квартал", а також сценаристом і продюсером. У 2019 році був назначений першим помічником президента Володимира Зеленського.

Кадрові зміни - новини

29 березня Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака. Так, зі своїх посад звільнені Андрій Смирнов та Олексій Дніпров.

Раніше на цьому тижня він звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. 29 березня Зеленський підтвердив - Данілов буде представляти дипломатичні інтереси України в Молдові.

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