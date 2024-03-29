У Єрмака було десять заступників.

Президент України Володимир Зеленський звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Відповідні укази №205 та №203 є на сайті Офісу президента. Так, зі своїх посад звільнені Андрій Смирнов та Олексій Дніпров. Як йшлося на сайті ОП, у Єрмака раніше було десять заступників.

Як відомо, Смирнов закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", за спеціальністю "Правознавство". З 2013 року займався юридичною та адвокатською практикою. Указом президента 10 вересня 2019 року він був призначений заступником керівника ОП.

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Дніпров закінчив Академію праці соціальних відносин Федерації професійних спілок України за спеціальністю "Правознавство", Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальностями "Публічне право", "Фінанси і кредит", Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Інтелектуальна власність".

З 2003 року працював на посадах старшого консультанта та головного консультанта Апарату Верховної Ради України. На посаду заступника голови ОП був призначений 9 липня 2021 року.

Зеленський призначив послом Данілова

Ввечері президент України також оголосив про ще одне важливе кадрове призначення. На цьому тижня він звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. Сьогодні у ЗМІ та серед нардепів казали, що екс-чиновника хочуть призначити послом в одній з дружніх Україні країн.

Врешті Зеленський підтвердив - Данілов буде представляти дипломатичні інтереси України в Молдові. Він буде українським послом замість Шевченка Марка Олександровича. Указ щодо звільнення останнього з'явився на сайті ОП сьогодні.

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