У полоні Мар’яна Мамонова мріяла лише про те, щоб вона народила дитину в Україні.

Звільнена з полону рашистів медикиня Мар'яна Мамонова, яку окупанти утримували у неволі, хоча знали, що вона вагітна, народила доньку.

Про це виданню "ЧаРівне" розповіла матір жінки.

Так, пологи проходили у Луцьку. Мар'яна Мамонова народжувала у перинатальному центрі. Сьогодні, 25 вересня, приблизно о 4 ранку на світ з'явилася її дитина - дівчинка важить понад 3 кілограми. Новонароджена та її матір добре себе почувають.

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"Дівчинка народилась 25 вересня близько 4 год ранку із вагою 3250 гр, зріст - 57 см", - повідомляє видання.

Мрія Мамонової здійснилася. У полоні вона хотіла лише одного, щоб вона народила дитину в Україні, не в полоні рашистів, а на своїй землі.

Звільнення Мар'яни Мамонової та інших полонених: що відомо

Вагітна медикиня Мар'яна Мамонова потрапила у полон навесні. У серпні стало відомо, що вона перебуває в Оленівці, на Донеччині. Незадовго до полону жінка повідомила рідним, що вона при надії.

21 вересня усю Україну облетіла радісна звістка, з полону вдалося визволити 215 осіб. Обміняли 124 офіцерів та п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгенія Бову.

Також вдалося обміняти трьох вагітних жінок - Мар'яну Мамонову, Яну Шумовецьку та Анастасію Черненькую. Згодом стало відомо, що РФ погодилася обміняти захисників Маріуполя на одну людину - кума Путіна Медведчука. А за 5 командирів країна-агресорка отримала 55 російських полонених, які все розповіли та вже не потрібні Україні для слідства.

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