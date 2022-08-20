Вона перебуває в полоні окупантів вже п'ять місяців.

Військовий лікар Мар'яна Мамонова потрапила до рук російських окупантів, коли рятувала українських бійців та цивільних в Маріуполі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, незадовго до захоплення жінка повідомила рідним, що вона при надії. І от уже майже п’ять місяців від жінки немає жодної звістки. Аби врятувати Мар'яну, рідні просять розголосу.

"Останній раз Мар’яна тут була, коли в неї було весілля. Після того ми більше не збиралися", – сказала мама жінки Оксана Черепушко.

За словами батька 31-річної Мар’яни Володимира Черепушка, вона писала рідним, що з дня на день у місті ставало все гірше. Не вистачало води питної і медикаментів.

Саме там, під обстрілами Мар’яна дізналася, що чекає на дитину, про яку давно мріяла. Сказала про це чоловіку та рідним, а за кілька днів потрапила до полону.

"Я дуже за неї переживаю. За неї і за дитятко. Прошу всіх небайдужих допомогти", – закликала мама жінки, додавши, що вони нічого про неї не знають.

Їм лише відомо, що Мар’яна перебуває у колонії в Оленівці. Про це довідалися уже від військових, які повернулися з полону.

"Те, що нам наголосили, що вона знаходиться в камері, де двоє людей. Вона і ще, можливо, якась колега", – сказала сестра Анна Марцинкевич.

Від Мар’яни вже 5 місяців немає жодної звістки. Родина зверталася по допомогу до всіх інстанцій, але наразі все марно.

"Їй треба вже у жовтні народжувати, а її звідти не можна ніяк забрати. Куди ми не дзвонимо, у які інстанції ми не писали, але наша влада не реагує", – сказав батько лікарки.

При цьому батьки жінки не втрачають надії на її повернення і кажуть, що так довго зі своєю донькою вони ще розлучалися.

Народжувати Мар’яні – за два місяці. Рідні сподіваються, що до того часу її вже вдасться звільнити і малеча з’явиться на світ вже вдома, на волі.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня стало відомо, що серед захисників, які були на "Азовсталі" та зараз перебувають у російському полоні, є 21-річна волонтерка та парамедик Катерина з позивним "Пташка". За словами пані Світлани, матері дівчини, наразі її донька знаходиться в Оленівці.

Вас також можуть зацікавити новини: