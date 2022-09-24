До всіх захисників "Азовсталі" застосовувались тортури.

Всі звільнені з полону захисники Азовсталі потребують допомоги, оскільки мають дуже складний моральний і фізичний стан.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів заступник командира полку "Азов" з позивним "Мольфар".

За його словами, до всіх українських військових застосовували тортури.

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"Зараз звільненим з полону надається медична допомога, тому що абсолютно всі хлопці потребують цієї допомоги. У них дуже складний як моральний, так і фізичний стан. До всіх застосовувались тортури. Це підтверджена інформація з їхніх слів. Хлопці розказують дуже страшні історії. Їм потрібна відповідна реабілітація, зараз надають лікування в найкращих закладах. Робимо все, щоб стабілізувати їхній фізичний та моральний стан", - наголосив "Мольфар".

Чоловік пояснив, що частина командирів перебувала в Москві, а решта полонених - в Донецькому СІЗО і в Оленівці.

"Можна сказати, що найбільш страшне місце - це СІЗО в Донецьку. Абсолютно всюди застосовувалися тортури - морили голодом, у нас є бійці, які втратили до 50% своєї ваги. Елементарно води не давали", - обурився військовий.

Обмін військовополоненими: як це було

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

Зокрема, були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Пономар, старший офіцер "Азову" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Вони наразі перебувають у безпеці у Туреччині, однак їхнє місцеперебування тримається в секреті заради безпеки. Згідно з домовленостями, військові залишаться у Туреччині до кінця бойових дій.

Також додому повернулися Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

За даними МВС, з російського полону загалом вдалося звільнити 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників.

Крім того, з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав всі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 полонених окупантів.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, наразі керівництво України працює над обміном "всіх на всіх". До переговорів приєдналися ООН та президент Туреччини Ердоган.

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