Стабільний реліз нової ОС відбудеться одночасно з запуском лінійки Pixel 8 – це станеться вперше.

Реліз фінальної версії Android 14 відбудеться 4 жовтня, того ж дня, коли Google анонсує нові Pixel 8. Про це розповів головний Android-інсайдер Мішаал Рахман.

Спочатку очікувалося, що вихідний код нової операційки стане доступний виробникам ще 5 вересня, але цього так і не сталося. Таким чином, Android 14 запуститься майже на місяць пізніше.

Згідно з інсайдерською інформацією, таке несподіване перенесення змусило виробників смартфонів переглянути свої плани. Деякі вендори вже оголосили про запуск своїх оболонок у вересні, але тепер реліз, ймовірно, доведеться відкласти. Наприклад, OnePlus назначила реліз OxygenOS 14 на 25-е число.

Відео дня

Першими Android 14 отримають смартфони Pixel останніх серій. Інші смартфони отримають апдейт через кілька тижнів або навіть місяців після Google. До них відносяться майже всі флагмани останніх 2-3 років і смартфони-"середняки". З бюджетними пристроями все складніше –деякі отримають своє оновлення тільки в середині 2024-го.

Що нового буде в Android 14

Один з найочікуваніших інсайдів, пов'язаних з Android 14, полягає в тому, що в ньому з'явиться супутниковий зв'язок. Аналогічну фішку в свої смартфони ще минулої осені впровадила Apple, однак вона працює лише в декількох країнах.

Очікується, що супутникова служба на Android буде доступна в більш ніж в 150 країнах. Однак є одне "але – актуальні смартфони не оснащені достатнім обладнанням, тому, щоб оцінити цю фічу, доведеться оновити свій девайс.

Ще з цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

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