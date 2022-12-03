Втім, поки вона працює тільки в США і Канаді.

Однією з головних фішок лінійки смартфонів iPhone 14, окрім нових камер та відмови від "чубчика", стала підтримка супутникового з'єднання. Функція нещодавно показала себе у дії.

Інцидент трапився в ніч з 30 листопада на 1 грудня, повідомляє портал MacRumors. Чоловік скористався своїм iPhone 14, аби передати сигнал SOS рятувальній команді через супутник після того, як застряг на Алясці під час походу.

Пошукові загони направили до GPS-координат, які були в повідомленні – чоловіка врятували. Зазначається, що рятувальники були сильно здивовані, наскільки точно смартфон передав координати.

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Детальніше про функцію супутникового зв'язку в iPhone 14

Функцію анонсували на вересневій презентації нових айфонів, але запрацювала вона з виходом оновлення iOS 16.1 кілька тижнів тому. Зараз супутниковий зв'язок доступна тільки жителям США і Канади, але до кінця року буде запущена ще в чотирьох країнах.

Пізніше з'ясувалося, що функція працює трохи не так, як багато хто міг припустити. Говорячи про супутниковий зв'язок, йдеться не про голосові дзвінки, СМС або застосунки для спілкування в месенджерах. За допомогою неї можна тільки подавати сигнали лиха в місцеву службу екстреної допомоги.

Зараз супутниковий зв'язок безкоштовний, але в майбутньому Apple буде брати за неї плату у вигляді підписки.

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