Окрасою вересневого івенту повинні стати, звичайно ж, нові айфони, а на жовтень заплановано анонс нових комп'ютерів Mac з процесором Apple М3.

Восени 2023 року Apple проведе дві презентації: у вересні та жовтні. На них покажуть нові айфони, фірмові годинники і нові комп'ютери. Про це повідомив журналіст видання Bloomberg Марк Гурман.

Окрасою вересневого івенту повинні стати, звичайно ж, iPhone 15. Головним нововведенням стане перехід з роз'єму Lightning на порт USB-C. Також очікується поява абсолютно нової Ultra-моделі, яка отримає ультразум-об'єктив і буде найдорожчим айфоном в історії.

Іншими новинками стануть нові смарт-годинники Watch Series 9 і Watch Ultra другого покоління. Щодо бюджетних Watch SE 3, то вони вийдуть тільки наступної осені. Відбудеться ця презентація 12 вересня у форматі онлайн-трансляції, записаної заздалегідь.

Відео дня

Друга презентація

В кінці жовтні Apple планує ще один анонс – перших комп'ютерів Mac на базі фірмових чіпів Apple М3. Серед потенційних новинок згадуються iMac 24", MacBook Air 13" та MacBook Pro 13. Але невідомо, чи буде їм присвячена окрема презентація, або ж Apple просто опублікує прес-релізи.

Також до кінця 2023 року може бути анонсовано третє покоління AirPods Pro і нові смарт-пристрої для дому.

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах, а в березні був представлений новий "жовтий" iPhone 14.

А на початку червня компанія провела свою літню презентацію, де показала 15-дюймовий MacBook Air і оновлені Mac Studio і Mac Pro. Але головним сюрпризом став абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.

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