Це найтонший ноутбук з такою діагоналлю екрана в світі.

Сьогодні Аpple запустила продажі нового MacBook Air з дисплеєм 15 дюймів – вперше для цієї серії ноутбуків. Різні ЗМІ почали публікувати свої перші огляди даного пристрою.

Фактично, перед нами торішня 13-дюймова модель MacBook Air, але тепер зі збільшеним дисплеєм і акумулятором. Apple позиціює ноутбук як найтонший серед усіх 15-дюймових моделей, доступних сьогодні на ринку – товщина корпусу складає всього 11,5 мм. Важить він при цьому менше ніж 1,5 кг.

Одним з основних зауважень до нового "яблучного" ноутбука став його нагрів. Оскільки в MacBook Air 15" відсутня активна система охолодження, він дуже швидко нагрівається в процесі роботи. В огляді The Verge згадується, що ті, хто збирався використовувати Air як професійний пристрій, краще доплатити й взяти MacBook Pro.

Загалом оглядачі залишилися задоволені, назвавши новинку "вражаючою". Так, наприклад, видання PC Mag пише, що "15-дюймовий MacBook Air являє собою своєрідний експеримент, покликаний привнести нові ідеї у вже знайому продукцію".

Що ж до автономності, то MacBook Air 15" демонструє приблизно такі ж результати, як і інші ноутбуки Apple. Залежно від використання, він працює трохи довше, ніж 13-дюймовий Air (18 годин), але все ще відстає від 16-дюймового MacBook Pro.

Нагадаємо, ціна на 15-дюймовий MacBook Air починається від $1299 (близько 47 000 грн). Зазначається, що цього всього на $200 дорожче 13-дюймової версії.

А тим часом до дебюту лінійки iPhone 15 залишається всього три місяці. Усі чутки та витоки свідчать про те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів – натомість користувачів чекає великий апдейт, в тому числі поява перископа і USB-C.

Також була інформація, що вихід iPhone 15 і 15 Plus в цьому році може затриматися. Все через перехід цих моделей на 48-Мп камеру, тому існує великий ризик затримки у виробництві через проблеми з поставками.

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