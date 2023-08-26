Разом з новими iPhone у вересні будуть представлені й інші пристрої, включаючи Apple Watch нового покоління.

Відразу декілька перевірених інсайдерів повідомляють, що вересневий івент Apple, на якому покажуть смартфони лінійки iPhone 15 та інші "яблучні" новинки, відбудеться 12 вересня.

Першим про це говорив Марк Гурман з Bloomberg, а тепер Маджин Бу, відомий інсайдер з Китаю, теж згадує 12 вересня як дату презентації Apple. На підтвердження своїх слів він опублікував відповідний скріншот.

Очікується, що офіційно дата презентації буде анонсована Apple за два тижні до проведення.

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Повідомляється, що оформити попереднє замовлення на iPhone 15 можна буде 15 вересня, а в продаж вони надійдуть 22 числа. Однак без затримок до магазинів доберуться не всі моделі: з чуток, iPhone 15 Ultra вийде на місяць пізніше інших айфонів.

Разом з новими iPhone у вересні будуть представлені й інші пристрої, включаючи Apple Watch нового покоління. А вже в жовтні очікується презентація комп'ютерів на новому поколінні Apple Silicon.

Що вже відомо про iPhone 15?

Заміна Lightning на USB-C стане одним з ключових нововведень нових айфонів. Водночас повинна збільшитися потужність зарядки (до 35 Вт). Для порівняння, у iPhone 14 Pro швидкість зарядки обмежена 27 Вт, у більш дешевих iPhone 14 – до 20 Вт.

Базові моделі iPhone 15 будуть оснащені інтерактивним "островом" Dynamic Island і 48-Мп камерами, які є ексклюзивами iPhone 14 Pro, а старші запропонують новий процесор A17, рекордно вузьку рамку, 2 ТБ пам'яті в топі, титановий корпус та інші поліпшення.

Також очікується, що нові айфони будуть дуже автономним. Apple не тільки збільшить місткість акумуляторів, але і застосує абсолютно нову для себе технологію багатошарових акумуляторів – таку ж отримає Samsung Galaxy S24.

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