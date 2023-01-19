Попередні замовлення на новинки вже стартували, а перші покупці отримають їх 24 січня.

Без гучних презентацій компанія Apple представила свої перші гаджети 2023 року. Ними стали нові процесори M2 Pro і M2 Max, а також перші комп'ютери з ними – MacBook Pro 14/16 і Mac mini 2023.

Компанія стверджує, що базовий MacBook Pro з чіпом M2 Pro на 20% швидше моделі 2021 року і підтримує до 32 ГБ ОЗУ з пропускною здатністю 200 ГБ/с. В той самий час версія M2 Max підтримує вже до 96 ГБ пам'яті (до 400 ГБ/с) і пропонує потужність на 30% вище, ніж у M1 Max.

Все це, за обіцянками Apple, дозволяє MacBook Pro 2023 "обробляти сцени, які не можуть запустити інші ноутбуки та ПК". Зокрема,

Відео дня

компіляція в Xcode виконується в 2,5 раза швидше в порівнянні з найшвидшим MacBook Pro на базі процесорів Intel і майже на 25% швидше в порівнянні з попереднім поколінням.

обробка зображень в Adobe Photoshop – на 80% і на 40%,

рендеринг в Motion – 80% і 20% відповідно.

Дизайн всіх пристроїв залишився колишнім, але додали підтримку Wi-Fi 6Е і Bluetooth 5.3, а також поліпшили HDMI – тепер він підтримує зовнішні дисплеї з роздільною здатністю 8K при 60 герцах. У ноутбуках разом з цим поліпшили автономність – заявлений час роботи без підзарядки досягає 22 годин.

Ціни та дата виходу

Ціни на MacBook Pro – від $1999 до $6299 в самому топі (~73-240 тис. грн). Mac mini з базовим M2 обійдеться в $599 (~22 тис.грн), а самий топ з M2 Pro можна зібрати за $4499 (~165 тис. грн).

Попередні замовлення на новинки вже стартували, а першим покупцям вони надійдуть вже 24 січня.

Apple також розробляє MacBook з гнучким дисплеєм

Як повідомляв раніше Bloomberg з посиланням на джерела в компанії, Apple також готує до випуску MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Щоправда, вийде він не раніше 2025 року.

Очікується, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв Apple. У складеному вигляді – звичайний лептоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

Вас також можуть зацікавити новини: