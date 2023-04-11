Спочатку очікувалося, що він вийде в 2022 році, але релізу так і не сталося.

Американська компанія Apple відмовилася від планів щодо випуску 27-дюймового mini-LED монітора з технологією ProMotion. Спочатку очікувалося, що він вийде в 2022 році, але релізу так і не сталося.

За інформацією інсайдера та фахівця з дисплейної індустрії Росса Янга, Apple з "незрозумілих причин" закрила цей проєкт, попри те, що минулого року компанія замовляла матриці, що вказувало на активну розробку пристрою.

Раніше передбачалося, що монітор отримає матрицю mini-LED і підтримку технології ProMotion, яка дозволяє динамічно змінювати частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц. Ця модель пропонувалася б як щось середнє між Apple Studio Display і більш дорогим Pro Display XDR.

Відео дня

Нагадаємо, Apple Studio Display вийшов у березні минулого року, а флагманський монітор Pro Display XDR – у червні 2019 року.

Які гаджети та аксесуари Apple покаже до кінця 2023 року

До кінця літа очікується прем'єра 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом М2. Також в найближчі місяці Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C і, можливо, друге покоління AirPods Max.

З 5 до 9 червня у Apple запланована конференція для розробників WWDC 2023. На ній, з чуток, Apple нарешті представить свою гарнітуру змішаної реальності. Вважається, що гаджет безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Традиційно, головна презентація компанії пройде у вересні. На ній покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном і USB-C, Apple Watch Series 9 і інші пристрої.

Вас також можуть зацікавити новини: