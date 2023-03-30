Як пишуть журналісти, купертинівці готуються до анонсу перших окулярів змішаної реальності.

Компанія Apple офіційно оголосила дати майбутньої конференції для розробників WWDC 2023. Вона пройде з 5 по 9 червня.

Що саме покажуть на заході, поки неясно. Як правило, в рамках WWDC Apple розповідає про оновлення операційних систем та інших софтверних продуктів. У компанії наголошують, що цього року виставка буде "найбільшою" за всю історію.

Як пишуть журналісти, купертинівці також готуються до презентації "залізної" новинки – преміальної XR-гарнітури. Вважається, що гаджет безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

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Apple працює над гарнітурою XR вже сім років, що вдвічі довше, ніж оригінальний iPhone до його запуску. ЗМІ пишуть, що глава компанії Тім Кук наполягає на випуску гарнітури в цьому році, хоча команда розробки вважає, що потрібно почекати ще кілька років. Її вартість оцінюється в $3000 – це вдвічі більше, ніж у найближчих конкурентів.

За даними Bloomberg, новинка Apple буде використовувати як віртуальну (XR), так і доповнену реальність (AR). У віртуальній реальності користувачі бачать зображення і контент в окулярах. AR, з іншого боку, накладає цифровий вміст на зображення реального світу.

Три гаджети, які ми очікуємо від Apple цієї весни

На початку березні компанія представила "жовтий" iPhone 14, а до кінця літа очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом М2. Також навесні-влітку Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C замість Lightning. Ходять чутки й про друге покоління AirPods Max.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, швидше за все, нові планшети.

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