Смартфони Android вже давно пропонують дисплеї з підвищеною плавністю, тоді як власникам дешевих iPhone все ще доводиться задовольнятися стандартними 60 Гц.

Схоже, що базові моделі нових айфонів знову не отримають 120-герцові дисплеї. Чутки про плани перевести всю лінійку на матриці з технологією ProMotion ходять ще з часів iPhone 13, але через обмежені масштаби виробничих потужностей цього може не статися.

Як повідомляє видання MacRumors, посилаючись на відомого інсайдера yeux1122, Apple вже уклала контракти на поставки дисплеїв для iPhone 15.

Так, розподіл в порівнянні з поточним поколінням не зміниться – iPhone 15 Pro і Pro Max отримають LTPO-дисплеї, які вміють змінювати плавність від 10 до 120 Гц в залежності від контенту на екрані. Тоді як базова і "плюсова" версії смартфона, як і раніше, залишаться зі стандартними матрицями на 60 Гц.

Відео дня

З цього випливає, що функція Always-On Display, яка стала одним з головних нововведень в новій лінійці iPhone 14, теж буде властива тільки найдорожчим айфонам цього року. Ця фіча вже давно є в смартфонах на Android і навіть має там різні хитрощі

Раніше аналогічною інформацією ділився аналітик ринку дисплеїв Росс Янг. За його словами, на поточний момент китайський виробник панелей BOE не має достатніх потужностей. Можливо, це зміниться в 2024 році з релізом iPhone 16.

Що прямо зараз відомо про iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 традиційної відбудеться у вересні. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. Цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

Говорячи про відмінності між звичайними та Pro-моделями, відомо, що iPhone 15 Pro і Pro Max отримають більш швидкий процесор A17, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і, за чутками, вони позбудуться фізичних кнопок. Зовні всі моделі будуть мало чим відрізнятися один від одного.

Раніше кілька джерел, у тому числі Марк Гурман, розповідали, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra. Пізніше з'явилася інформація, що ця модель з'явитися тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії

Вас також можуть зацікавити новини: