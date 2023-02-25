Очікується, що збільшений MacBook Air з 15-дюймовим дисплеєм отримає чіп М2 та до 20 годин автономності.

Зовсім скоро користувачі зможуть придбати новенький MacBook Air. Згідно з чутками, ноутбук надійде в продаж у квітні, а презентувати його повинні в березні. Зазвичай в цьому місяці купертинівці проводять презентацію нових продуктів.

Фахівці Macrumors підготували статтю про те, що відомо про новий пристрій Apple на сььогодні.

15-дюймовий дисплей

Очікується, що новий MacBook Air буде оснащений великим 15 (або навіть 15,5) дюймовим дисплеєм, тим самим ставши найбільшим з коли-небудь встановлюваних в цю модель. Актуальний MacBook Air має 13,6-дюймовий дисплей.

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А вже на початку 2024-го Apple покаже новий 13-дюймовий MacBook Air з OLED-дисплеєм. У той час як 15-дюймова модель, як очікується, отримає традиційний РК-дисплей.

Чіп М2

Ноутбук отримає чіп M2, який пропонує на 18% вищу продуктивність, на 35% швидший графічний процесор і на 40% швидший нейронний движок порівняно з чіпом M1.

Збільшений термін служби батареї

Новий MacBook Air з 15-дюймовим дисплеєм матиме більший корпус, що дозволить збільшити акумулятор й, природно, час автономної роботи.

Apple заявляє, що 13-дюймовий MacBook Air з чіпом M2 працює до 18 годин на одному заряді, тому очікується, що 15-дюймова модель зможе наблизитися до 20-годинної позначки.

Wi-Fi 6Е

Хоча тогорічний MacBook Air обмежений Wi-Fi 6, є велика ймовірність, що нова модель буде оновлена до Wi-Fi 6Е.

Якщо Wi-Fi 6 працює в діапазонах 2,4 ГГц і 5 ГГц, то Wi-Fi 6Е працює в діапазоні 6 ГГц, що забезпечує більш високу швидкість бездротового зв'язку, меншу затримку і меншу кількість перешкод.

Наразі Apple додала підтримку Wi-Fi 6Е до кількох пристроїв, включаючи останній iPad Pro, 14-дюймовий та 16-дюймовий MacBook Pro та Mac mini.

Bluetooth 5.3

15-дюймовий MacBook Ai буде підтримувати новітній стандарт Bluetooth, а значить і новітній кодек lc3. Це повинно істотно поліпшити якість звуку при бездротовому з'єднанні.

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах. Пристрої в шість разів продуктивніше, ніж "найшвидший MacBook Pro на процесорі Intel".

Дизайн макбуків залишився незмінним, але додали підтримку Wi-Fi 6Е і Bluetooth 5.3, а також поліпшили HDMI – тепер він підтримує зовнішні дисплеї з роздільною здатністю 8K при 60 Гц. Крім того, поліпшили автономність – заявлений час роботи без підзарядки досягає 22 годин.

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