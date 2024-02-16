Експерти з безпеки в Group-IB виявили новий вірус GoldPixaxe, націлений на користувачів iPhone і Android-смартфони. Він маскується під звичайні додатки і змушує людей передавати зловмисникам свої персональні та біометричні дані.
Якщо на Android подібні "трояни" можна зустріти доволі часто, то у випадку з iOS це перший свого роду шкідник, метою якого є викрадення біометричних даних користувачів, пише Tom's Guide.
У Group-IB підкреслили, що ці біометричні дані потім використовуються для створення ШІ-підробок, що дозволяють видавати себе за жертв та отримувати доступ до їх банківських рахунків.
Зазначається, що жертви трояна переважно перебувають у В'єтнамі та Таїланді, але є ознаки розширення географії атак. Фахівці вже сповістили Apple про деталі шкідливого ПЗ.
Тим часом експерти радять усім увімкнути на своїх пристроях "Режим блокування", який обмежує функціональність деяких програм. Також з виходом iOS 17.3 з'явилася функція під назвою Stolen Device Protection ("Захист вкраденого пристрою"), яка дозволяє захистити дані в разі крадіжки iPhone.
Раніше повідомлялося, що комп'ютери на Windows атакує новий вірус-вимагач – він маскується під оновлення ОС, але замість розгортання апдейта у фоновому режимі шифрує файли на ПК і вимагає викуп за їх розблокування.
Як розповідав УНІАН, в iPhone з виходом нового оновлення знайшли приховану функцію захисту очей. Незважаючи на свою корисність, компанія ніколи сама не згадувала про неї, але її вже можна активувати.
А тим часом майбутня iOS 18 принесе найбільше оновлення в історії iPhone. Bloomberg пише, що головним нововведенням буде впровадження штучного інтелекту, завдяки чому асистент Siri стане набагато розумнішим. При цьому наголошується, що велика частина нових "фішок" буде ексклюзивом iPhone 16.