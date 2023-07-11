Вірус шифрує всі дані жертви і вимагає викуп за їх розблокування.

У мережі поширюється новий вірус для ПК, що отримав назву Big Head. Його "фішкою" став незвичайний спосіб маскування при захопленні комп'ютерів: в процесі запуску він видає себе за критичне оновлення Windows.

Про це розповіли дослідники IT-компанії Trend Micro. Після запуску на комп'ютері жертви Big Head відображає екран, який сильно нагадує інтерфейс "Центру оновлень Windows". Але замість розгортання апдейта шкідливе ПЗ у фоновому режимі шифрує файли на ПК і вимагає викуп за їх розблокування.

Дослідники відзначають, що весь процес займає менше ніж хвилину – за цей час користувач зазвичай не встигає зрозуміти, що сталося.

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Відомо і про альтернативну версію вірусу під назвою Variant B. Окрім шифрування файлів, вона також видаляє резервні копії зі служби тіньового копіювання VSS, що, своєю чергою, унеможливлює відновлення даних користувачами.

У зв'язку з цим фахівці рекомендують користувачам бути уважнішими до джерел скачуваних файлів і за можливості використовувати актуальний антивірусний захист. Нагадаємо, УНІАН ділився рейтингом найкращих і найгірших антивірусів для Windows.

Час переходити на Windows 11

Раніше Microsoft оголосила, що Windows 10, яка встановлена на понад 70% комп'ютерів, більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

А ще раніше компанія повністю припинила підтримку Windows 10 21H2 – однієї з найпопулярніших версій Windows у світі. Це означає, що користуватися нею тепер небезпечно.

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