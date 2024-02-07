Найвищий показник задоволеності серед користувачів у iPhone 12 Mini / фото Apple

Відомий бенчмарк AnTuTu опублікував свіжий рейтинг пристрої від Apple, якими (згідно з опитуваннями) користувачі "яблучного" бренду задоволені найбільше. У списку можна знайти культові моделі.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером є iPhone 12 mini. Цей компактний флагман завоював своїх фанатів за ідеальні габарити для однієї долоні, спритне залізо і чудові камери. 

Ще один "улюбленець" користувачів – iPhone SE 2020 року випуску. Цю модель обожнюють за класичний дизайн, компактні габарити, зручну кнопку з Touch ID і доступний цінник. Крім того, він досі отримує свіжі версії iOS і буде актуальним ще декілька років.

Відео дня

А безумовним "яблучним" лідером є 10,5-дюймовий iPad Pro 2 – просунутий планшет вже давно перестали виробляти, втім, шанувальники бренду та звичайні користувачі продовжують ним користуватися. Після нього йде iPad Air 4-го покоління, що вийшов в 2020 році.

Що стосується новеньких iPhone 15, то їх немає ні в першій, ні в другій десятці. Вище всіх з лінійки iPhone 2023 року в рейтингу піднявся iPhone 15 Pro Max, який зайняв 33-е місце.

Якими пристроями Apple найбільше задоволені користувачі / джерело: AnTuTu

Нагадаємо, iPhone 12 mini був першим представником компактної серії. На момент виходу багато хто його критикував, але через роки ставлення до компактного девайса змінилося. Щоправда, продажі все одно не виправдали себе і Apple замінила "міні" на "плюс" з великим екраном. Найімовірніше, в майбутньому компанія навряд чи випустить iPhone з екраном менше ніж 6 дюймів.

Тим паче, якщо вірити чуткам, в новому поколінні Apple збільшить діагоналі екранів своїх найдорожчих смартфонів – iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max. Розмір складе 6,3 і 6,9 дюйма відповідно.

Тим часом Apple готується до весняної презентації, яка пройде вже в кінці березня. На ній очікуються анонси нових ноутбуків і планшетів. Наприклад, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але і ціна помітно зросте.

Вас також можуть зацікавити новини: