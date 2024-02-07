Однак через роки після випуску ставлення до компактного флагмана змінилося.

Відомий бенчмарк AnTuTu опублікував свіжий рейтинг пристрої від Apple, якими (згідно з опитуваннями) користувачі "яблучного" бренду задоволені найбільше. У списку можна знайти культові моделі.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером є iPhone 12 mini. Цей компактний флагман завоював своїх фанатів за ідеальні габарити для однієї долоні, спритне залізо і чудові камери.

Ще один "улюбленець" користувачів – iPhone SE 2020 року випуску. Цю модель обожнюють за класичний дизайн, компактні габарити, зручну кнопку з Touch ID і доступний цінник. Крім того, він досі отримує свіжі версії iOS і буде актуальним ще декілька років.

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А безумовним "яблучним" лідером є 10,5-дюймовий iPad Pro 2 – просунутий планшет вже давно перестали виробляти, втім, шанувальники бренду та звичайні користувачі продовжують ним користуватися. Після нього йде iPad Air 4-го покоління, що вийшов в 2020 році.

Що стосується новеньких iPhone 15, то їх немає ні в першій, ні в другій десятці. Вище всіх з лінійки iPhone 2023 року в рейтингу піднявся iPhone 15 Pro Max, який зайняв 33-е місце.

Нагадаємо, iPhone 12 mini був першим представником компактної серії. На момент виходу багато хто його критикував, але через роки ставлення до компактного девайса змінилося. Щоправда, продажі все одно не виправдали себе і Apple замінила "міні" на "плюс" з великим екраном. Найімовірніше, в майбутньому компанія навряд чи випустить iPhone з екраном менше ніж 6 дюймів.

Тим паче, якщо вірити чуткам, в новому поколінні Apple збільшить діагоналі екранів своїх найдорожчих смартфонів – iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max. Розмір складе 6,3 і 6,9 дюйма відповідно.

Тим часом Apple готується до весняної презентації, яка пройде вже в кінці березня. На ній очікуються анонси нових ноутбуків і планшетів. Наприклад, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але і ціна помітно зросте.

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