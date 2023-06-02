Перевести всю лінійку на 120 Гц Apple планує тільки з виходом iPhone 17.

Схоже, що базові моделі Айфонів залишаться з екранами 60 Гц як мінімум до 2025 року. А вже з появою iPhone 17 базові версії лінійки нарешті отримають дисплеї, що підтримують частоту оновлення зображення аж до 120 Гц, повідомляє аналітик Росс Янг.

Чутки про плани перевести всю лінійку iPhone на екрани 120 Гц ходять вже як декілька років, але через брак потужностей для випуску достатньої кількості екземплярів плани постійно змінюються. Як очікується, це зміниться з релізом iPhone 17 в 2025 році.

Варто зауважити, що смартфони на базі операційної системи Android, навіть середнього класу, вже давно пропонують дисплеї підвищеної плавності, тоді як власникам дешевих iPhone все ще доводиться задовольнятися 60 Гц.

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Галузевий аналітик також поділився інсайдами про iPhone 16 Pro та 16 Pro Max / Ultra. За його відомостями, екран "прошки" збільшиться з 6,12 до 6,27 дюйма, а 16 Pro Max / Ultra – з 6,69 до 6,86 дюйма. Базові iPhone 17 і 17 Plus в підсумку отримають точно такі ж дисплеї.

Дорожня карта Apple:

А тим часом до дебюту лінійки iPhone 15 залишається менш ніж чотири місяці. Всі чутки і витоки вказують на те, що на користувачів чекає найдорожче покоління айфонів в історії Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт, включаючи появу перископа та USB-C.

Також була інформація, що вихід iPhone 15 і 15 Plus в цьому році може затриматися. Все через перехід цих моделей на 48-Мп камеру, тому існує великий затримки у виробництві через проблеми з поставками.

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