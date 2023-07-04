За словами джерела, iPhone 15 Plus отримає батарею місткістю 4912 мАг – рекордну в серії.

Apple збільшить місткість акумуляторів всіх смартфонів серії iPhone 15 майже на 20%. Про це повідомляє портал IT Home з посиланням на джерело в Foxconn, де збирають айфони.

Якщо інформація є правдивою, то місткість батареї iPhone 15 Plus складе 4912 мАг – це рекордний показник для смартфонів Apple. Для багатьох потенційних покупців подібна характеристика смартфона може стати одним з вирішальних факторів.

Нижче можна порівняти зміни:

Відео дня

iPhone 15: 3877 мАг замість 3279 мАг в iPhone 14;

iPhone 15 Plus: 4912 мАг замість 4325 мАг в iPhone 14 Plus;

iPhone 15 Pro: 3650 мАг замість 3200 мАг в iPhone 14 Pro;

iPhone 15 Pro Max: 4825 мАг замість 4323 мАг в iPhone 14 Pro Max.

Виходить, що у всій лінійці у iPhone 15 Pro буде найменший акумулятор. Лідерами в плані місткості стануть iPhone 15 Plus і iPhone 15 Pro Max.

При цьому, очікується, що більш дорогі моделі iPhone 15 будуть поставлятися з 3-нм чіпом A17 Bionic, який повинен забезпечити вищу продуктивність при зниженні енергоспоживання на 35%. Так що час роботи смартфонів без підзарядки має бути дуже пристойним.

Наприклад, в недавньому тесті найбільш довгоживучих смартфонів від однієї зарядки, iPhone 14 Pro Max з показником 13 годин і 39 хвилин зайняв третю сходинку рейтингу.. При цьому від "чемпіона" автономності Asus ROG Phone 7 він відстає майже на 5 годин.

А тим часом до презентації лінійки iPhone 15 залишається трохи більше двох місяців. У міру наближення осінньої презентації Apple про нові смартфони з'являється все більше інсайдів.

Раніше з'явилася інформація, що iPhone 15 Pro і iPhone 15 вийдуть в трьох нових кольорах – малиновому, м'ятно-зеленому і світло-блакитному. Сайт 9to5Mac візуалізував, як це може виглядати.

Між тим відразу декілька джерел запевняють, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 200 доларів. Остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999.

Вас також можуть зацікавити новини: