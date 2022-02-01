На сайті модного будинку запевняють, що чохол "доповнює навушники Apple вінтажними та сучасними аспектами дизайну".

Італійський будинок моди Gucci розширив лінійку Ophidia тематичним кейсом для AirPods Max, який коштує майже вдвічі дорожче самих навушників.

Аксесуар нагадує невелику дамську сумочку. Він виконаний з неопрену і віскози, а також доповнений регульованим плечовим ременем довжиною 60 см.

На сайті компанії сказано, що його рекомендується зберігати в комплектному футлярі з фланелевої тканини або коробці, а також берегти від впливу прямого світла, джерел тепла і дощу. Що показово, магнітів в чохлі немає, тому навушники доведеться заряджати кожну добу, або брати чохол тільки для виходу.

Чохол доступний для покупки на сайті Gucci за $980 (приблизно 28 000 грн). Нагадаємо, що AirPods Max в українському ритейлі коштують в районі 14 000 грн.

Читайте такожTesla випустила мікрофони для караоке в електрокарах-розлетілися, як гарячі бенкети

Раніше повідомлялося, що смартфони iPhone 14 помітно подорожчають. Очікується, що ціна Pro-моделей зросте на 100 доларів. Цьому передують численні зміни, зокрема, відмова від фірмового "чубчика" на користі "пігулки" та рекордні 2 ТБ – стільки немає в жодному смартфоні на ринку

Презентація нових айфонів відбудеться у вересні. Для тих, хто віддає перевагу недорогій техніці, в березні або квітні вийде новий iPhone SE третього покоління, який буде виконаний в дизайні "вісімки" та підтримувати 5G.

Вас також можуть зацікавити новини: