Італійський будинок моди Gucci розширив лінійку Ophidia тематичним кейсом для AirPods Max, який коштує майже вдвічі дорожче самих навушників.
Аксесуар нагадує невелику дамську сумочку. Він виконаний з неопрену і віскози, а також доповнений регульованим плечовим ременем довжиною 60 см.
На сайті компанії сказано, що його рекомендується зберігати в комплектному футлярі з фланелевої тканини або коробці, а також берегти від впливу прямого світла, джерел тепла і дощу. Що показово, магнітів в чохлі немає, тому навушники доведеться заряджати кожну добу, або брати чохол тільки для виходу.
Чохол доступний для покупки на сайті Gucci за $980 (приблизно 28 000 грн). Нагадаємо, що AirPods Max в українському ритейлі коштують в районі 14 000 грн.
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