Датчик Face ID буде захований під екраном, а виріз для камери буде прямокутним.

Вперше з 2017 року Apple кардинально оновить дизайн Айфонів. Головне нововведення – "чубчик" піде в минуле, а смартфон отримає овальний виріз у формі пігулки.

Як він буде виглядати наживо, показав розробник Джефф Гроссман в Twitter.

Ще з цікавих особливостей зовнішнього вигляду нових смартфонів купертинівців можна виокремити блок основної камери, якій тепер не випирає з корпусу і тонший дизайн.

Це не перша інформація про відмову в iPhone 14 Pro від фірмового вирізу-чубчика. Раніше про це заявляли журналіст Марк Гурман з Bloomberg та інсайдер Dylandkt. Останній також наголошував, що базові моделі 14-го модельного ряду вийдуть в поточному дизайні без змін.

Читайте такожКористувачів iPhone 13 обділили важливою функцією, яка є на інших айфонахПрезентація нових айфонів відбудеться у вересні. Apple покаже чотири моделі: 6.7-дюймові iPhone 14 Max і 14 Pro Max, а також 6.1-дюймові iPhone 14 і 14 Pro. На цей раз без моделі mini, яка так і не змогла здобути велику популярність серед користувачів.

А вже в березні або квітні відбудеться прем'єра нового бюджетного iPhone SE. Зовні він буде точною копією випущеного два роки тому iPhone SE (2020), тобто нагадувати "вісімку". Єдиною важливою відмінністю новинки від поточної моделі стане використання нового чипсета з підтримкою 5G.

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