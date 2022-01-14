Найімовірніше, такий тип флешпам'яті і стане причиною подорожчання Pro-моделей.

Потік інсайдів про наступні Айфони не вичерпується. Ми вже знаємо, що преміальні моделі iPhone 14 стануть ще дорожче, а "чубчик" замінить овальний виріз у формі пігулки. Само собою, оновиться і залізо.

Свій вклад в загальний потік чуток внесли і китайські ЗМІ з посиланням на джерела в ланцюжку поставок. Ті запевняють, що Apple має намір розширити обсяг вбудованої пам'яті нових iPhone до 2 ТБ. Зараз на ринку немає жодного смартфона з таким великим накопичувачем.

Компанія буцімто замовила QLC-пам'ять – це оптимізована за місткістю технологія NAND, яка використовується в споживчих SSD для ПК і ноутбуків. Вона вважається менш надійною по частині ресурсу осередків, ніж TLC, але обходиться дешевше. Вартість одного терабайта виходить приблизно на рівні HDD-дисків.

Якщо згадати торішню лінійку смартфонів Apple, то купертинівці повністю відмовилася від мінімального обсягу сховища на 64 ГБ в молодших iPhone 13 і 13 mini, а для iPhone 13 Pro і Pro Max додала варіанти на 1 ТБ. До цього в "прошках" було максимум 512 ГБ.

Читайте такожGoogle звинуватила Apple у дискримінації власників Android через колір повідомленьНагадаємо, презентація модельного ряду iPhone 14 відбудеться у вересні. А вже у березні чи квітні відбудеться прем'єра нового бюджетного смартфона від Apple. Зовні він буде точною копією iPhone SE, що вийшов у 2020 році, тобто. нагадувати "вісімку".

Єдиною важливою відмінністю новинки від поточної моделі стане використання нового чипсету з підтримкою 5G.

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