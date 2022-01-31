Apple, ймовірно, проведе щонайменше дві презентації у цьому році та конференцію для розробників.

Найвпливовіший журналіст, який пише про Apple, Марк Гурман з Bloomberg поділився свіжими інсайдами щодо прийдешніх "яблучних" продуктів.

Інформатор вкотре підтвердив, що цієї весни Apple презентує бюджетний iPhone SE 3 з підтримкою 5G і топовим чіпом, який зараз використовується в останніх айфонах. З чуток, за нього попросять $400.

Тоді ж анонсують і новий iMac з 27-дюймовим дисплеєм. Моноблок отримає такий же дизайн, що і 24-дюймова версія. Серед інших нововведень – miniLED-дисплей з динамічною частотою оновлення до 120 Гц. Очікується, що разом з ним Apple покаже високопродуктивні Mac mini з чіпами M1 Pro і M1 Max.

Наступним очікуваним продуктом є нові планшети. В першу чергу, мова йде про новий надпотужний iPad Pro і флагманський iPad Air п'ятого покоління. Детальніше про зміни згадувалося тут. Швидше за все, презентація відбудеться в кінці березня або початку квітня.

А вже на традиційній вересневій презентації анонсують новенькі iPhone 14 та навушники AirPods Pro 2-го покоління, які отримають новий дизайн без ніжок, а також кілька датчиків руху для відстеження фітнесу. Там же покажуть 14-дюймовий MacBook Pro і нові смарт-годинники.Читайте такожApple придумала, як навчити AirPods розпізнавати господаря за формою вух

Раніше УНІАН вже писав, що Apple навчила iPhone розпізнавати обличчя в масці – функція поки доступна тільки на 12 і 13. До цього розблокування по обличчю в масці була можливе тільки в тандемі з Apple Watch, яке знаходяться на зап'ясті.

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