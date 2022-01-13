Численні зміни, зокрема, новий дизайн і відмова від моделі Mini, приведуть до збільшення стартової ціни.

Стартовий цінник на нові Айфони відчутно зросте.

За даними "яблучного" інсайдера LeaksApplePro, який дуже рідко помиляється коли мова йде про майбутні новинки компанії, Pro-моделі лінійки iPhone 14 будуть коштувати на $100 дорожче.

Найімовірніше, це пов'язано із численними конструктивними змінами. За чутками, на зміну вирізу FaceID прийде витонченіше рішення, що нагадує врізані в екран камери в Android-смартфонах, а "чубчик" замінять на виріз у формі пігулки. Звісно ж, оновиться і залізо.

Стільки коштуватимуть iPhone 14

iPhone 14 – $799 (~21 999 грн)

iPhone 14 Max – $899 (~24 799 грн)

iPhone 14 Pro – $1099 (~29 999 грн)

iPhone 14 Pro Max – $1199 (~32 999 грн)

Озвучені розцінки актуальні для ринку США. Враховуючи ціноутворення техніки Apple в Україні, можна припустити, що ціни у нас виявляться ще вище.

Читайте такожНадійний інформатор розкрив ключові деталі iPhone 14 та бюджетного iPhone SE 3Якщо згадати торішню лінійку смартфонів Apple, то стартові ціни iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max становили $699, $799, $999 і $1099 відповідно. Ми бачимо, що незмінною залишиться тільки ціна стандартної моделі, а покупців нових айфонів з приставкою Pro або Pro Max чекає не дуже приємний сюрприз.

Нагадаємо, презентація нових айфонів відбудеться у вересні. Раніше розробник Джефф Гроссман показав, як буде виглядати iPhone 14 з "пігулкою" замість "чубчика".

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