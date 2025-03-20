Творець платформи також підколов власника Цукерберга на тему його співпраці зі спецслужбами.

Дуров повідомив, що у Telegram понад мільярд користувачів. Тепер це другий у світі месенджер після WhatsApp – не рахуючи орієнтований на китайський ринок WeChat.

У середньому користувачі проводять у застосунку 41 хвилину на день і відкривають по 21 раз на день. Telegram отримав прибуток у розмірі $547 мільйона за 2024 рік. За словами Дурова, минулий рік став першим, який Telegram зміг завершити в плюсі.

Також Дуров укотре проїхався по WhatsApp, назвавши його "дешевою, спрощеною імітацією Telegram". Дісталося і його власнику Марку Цукербергу за співпрацю зі спецслужбами.

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"Протягом багатьох років вони [WhatsApp] відчайдушно намагалися скопіювати наші інновації, спалюючи мільярди на лобістські та PR-кампанії, щоб уповільнити нас. І зазнали невдачі. Telegram виріс, став прибутковим і – на відміну від нашого конкурента – зберіг свою незалежність", ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що кількома днями раніше Дуров повернувся в Дубай після майжепів року перебування у Франції – там його затримали місцеві спецслужби за звинуваченням у низці злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю в Telegram.

Після арешту Дуров пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Так, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Також, згідно з новими правилами, месенджер тепер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

Проблема з месенджером Telegram в Україні

Як писав УНІАН, представники української влади вже неодноразово висловлювалися за блокування або хоча б певне обмеження роботи платформи Telegram через безконтрольне поширення російської пропаганди та небажання власників платформи йти на контакт з українською владою.

У жовтні 2024 року було ухвалено рішення про обмеження використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури. Раніше соціологи з'ясували ставлення громадян України до ініціативи заборонити популярний месенджер.

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