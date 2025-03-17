Денис Пономаренко

Очікується, що справа Дурова надійде до суду не раніше 2026 року.

Творець месенджера Telegram Павло Дуров повідомив, що перебуває в Дубаї. При цьому кримінальну справу, за якою його затримали у Франції ще влітку 2024 року, не закрито, уточнила місцева прокуратура.

"Як ви, можливо, чули, я повернувся в Дубай після кількох місяців, проведених у Франції через розслідування, пов'язане з діяльністю злочинців у Telegram. Процес триває, але мені дуже приємно повернутися додому", – написав Дуров у своєму Telegram-каналі в понеділок, 17 березня.

Пізніше прокуратура Парижа в коментарі AFP повідомила, що з Дурова зняли судовий контроль на термін із 15 березня до 7 квітня. Після чого він має повернутися на територію країни. Представники французької влади і сам Дуров не повідомили, чому йому дозволили тимчасово покинути країну.

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Очікується, що справу засновника Telegram Павла Дурова, порушену проти нього у Франції, передадуть до суду не раніше ніж 2026 року.

Затримання Дурова у Франції та зміна політики Telegram

Наприкінці серпня 2024-го французькі спецслужби затримали Павла Дурова, висунувши йому низку звинувачень, пов'язаних із веденням Telegram: зокрема, засновника сервісу звинувачували у відмові надавати дані за запитом уповноважених органів і управлінні онлайн-платформою, через яку проходять незаконні транзакції.

Після арешту Дуров вийшов на свободу під заставу в 5 млн євро і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Через кілька днів з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Також, згідно з новими правилами, месенджер тепер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

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Французькі ЗМІ писали, що арешт Дурова "безпрецедентно" змінив поведінку адміністрації Telegram. Так, по всій Франції і не тільки почали відновлювати старі справи, які в минулому довелося призупинити через незговірливість месенджера.

Нагадаємо, з останнім оновленням у Telegram стала доступна детальна інформація про нових співрозмовників: чи є він у ваших контактах, країна, що видала номер телефону, місяць і рік реєстрації облікового запису та спільні групи.

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