Під час хакерських атак постраждали "Ощадбанк", "ПриватБанк", а також низка сайтів держорганів.

Банківська система працює у штатному режимі не тому що DDOS-атаки зупинилися, а тому що ми навчилися з ними справлятися.

Про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту безпеки Національного банку України Ігор Коновалов.

"Навіть якщо DDOS-атаки будуть повторюватися, ми вже знаємо, що це за атаки. Ми знаємо, як з ними справлятися. Якщо казати про рівень захищеності банківської системи, то я б сказав, що банківська система досить захищена", - зазначив він.

Нова кібератака на Україну - що відомо

15 лютого хакери здійснили DDOS-атаку на низку порталів держустанов України. Зокрема, на офіційні сайти Міноборони та ЗСУ. Також постраждали "Ощадбанк", "ПриватБанк" та портал "Дія".

Для захисту сервісних потужностей українські фахівці спрямували весь трафік сайту Міноборони через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що кібератака 15 лютого була найбільшою в історії держави. На думку Мінцифри, за черговою атакою може стояти Росія.

Пізніше заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора повідомив, що кібератака на державні банки та сайти тривала й 16 лютого, проте не загрожувала роботі ресурсів.

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