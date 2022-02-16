У Держспецзв’язку прогнозують, що атака не може тривати довго.

Вчорашня кібератака на державні банки і сайти триває й досі, проте на даний момент вона не ставить під загрозу роботу ресурсів, які є її мішенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора.

"Атака триває вже понад добу, і ми розуміємо, що вона не може тривати вічно. Нам вдалося суттєво знизити рівень шкідливого паразитного трафіку за допомогою обмеження відповідних списків контролю доступу, за допомогою конфігурування відповідних політик на засобах протидії DDoS-атакам, працюють наші центри очистки. Незважаючи на те, що атака триває, ми бачимо, що ті веб-ресурси, які є мішенню цих атак, вони продовжують функціонувати", - сказав він.

Нова кібератака на Україну

15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі веб-сервісів державних "Ощадбанку" і "ПриватБанку".

Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, кібератака 15 лютого була найбільшою в історії держави.

На думку Мінцифри, за черговою атакою може стояти Росія.

Як писав УНІАН, у січні проти 70 українських сайтів була здійснена кібератака. Невідомі заблокували роботу веб-ресурсів органів держвлади.

Нові кібератаки Росії, на думку західних експертів, можуть вдарити по критичній інфраструктурі, зокрема лікарнях й фінустановах.

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