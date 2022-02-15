Зранку деяким клієнтам "ПриватБанку" прийшло повідомлення про масове відключення банкоматів.

Мобільний додаток "Приват24" наразі не працює, користувачі не можуть увійти в особисті кабінети.

Про це повідомили УНІАН численні користувачі мобільного додатку "Приват24".

Крім того, джерела УНІАН в "ПриватБанку" повідомили, що наразі на додаток "Приват24" здійснена DoS attack (атака на відмову в обслуговуванні - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, зранку 15 лютого деякі клієнти "ПриватБанку" отримали повідомлення про те, що банкомати установи перестали масово працювати.

У "ПриватБанку" заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

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