Мобільний додаток "Приват24" тимчасово не працює через хакерів /фото УНІАН
Мобільний додаток "Приват24" наразі не працює, користувачі не можуть увійти в особисті кабінети.
Про це повідомили УНІАН численні користувачі мобільного додатку "Приват24".
Крім того, джерела УНІАН в "ПриватБанку" повідомили, що наразі на додаток "Приват24" здійснена DoS attack (атака на відмову в обслуговуванні - УНІАН).
Як повідомляв УНІАН, зранку 15 лютого деякі клієнти "ПриватБанку" отримали повідомлення про те, що банкомати установи перестали масово працювати.
У "ПриватБанку" заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.
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