Українців просять не реагувати на фейки про продаж злитих після атаки даних.

Росія має на меті розповсюдити фейк про вразливість критичної інформаційної інфраструктури України з метою дестабілізації ситуації в країні.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що відбулася вночі з 13 на 14 січня.

За наявною інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія.

"Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах", - зазначили в Мінцифри.

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Аби знизити довіру до влади Росія розповсюджує фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та те, що дані українців було "злито".

"Ціль - не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців", - переконані в міністерстві.

Урядовці закликали громадян не панікувати і не реагувати на повідомлення про нібито продаж даних, отриманих після злому 14 січня.

"Шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - наголосили в Мінцифри.

Атака на урядові сайти України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів з'явилися повідомлення провокаційного характеру.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв'язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки. За даними Держспецзв'язку, під час кібератаки постраждали близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов впевнений, що за цією кібератакою стоїть Росія. Причетність спецслужб РФ до кібератак розслідує СБУ.

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