Головна мета здійсненої кібератаки – посіяти паніку, стверджує міністр цифрової трансформації.

Вчорашня кібератака на державні банки та сайти була найбільшою в історії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вчора, 15 лютого, була здійснена найбільша в історії України DDoS-атака на урядові сайти, на банківський сектор. Вчора всі органи, які відповідають за кібербезпеку, і внутрішні служби кібербезпеки, інформаційної безпеки в банківських установах працювали над тим, щоб протидіяти цим атакам і ліквідувати в найшвидший час. Дійсно, ця атака має безпрецедентний характер, зрозуміло, що вона готувалась заздалегідь, і ключова мета, ціль цієї атаки – це дестабілізація, це посіяти паніку, зробити все, щоб в нашій країні з’явився певний хаос в діях українців", – сказав він.

Також Федоров додав, що вартість такої атаки складає "мільйони доларів", а сама вона велася з різних країн.

Крім цього, віце-прем’єр наголосив, що всі органи, відповідальні за кібербезпеку, дуже швидко зреагували на цю атаку, тому вона не досягла своєї мети.

"Не вдалося досягнути цілі, яка була поставлена тим, хто працював над DDoS -атаками. Банківська система дуже швидко відновилася, всі сайти були також відновлені в дуже швидкий час… Україна готова до подібних атак, ми розуміємо, що це планувалося, ми розуміємо, що може відбуватися в майбутньому, ми всі скоординовані", – заявив чиновник.

DDOS-атака на держресурси України була виключно інформаційно-психологічною, жодних втрат не було. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Сергій Демедюк.

"Втрат у фінансовій частині у нас не було жодних… Атака виключно інформаційно-психологічного характеру, ніяких втрат, пошкоджень, викрадень не відбулося. Фінансова частина працює у сталому режимі, енергетична сфера працює безперебійно, всі працюють у штатному режимі", – підкреслив він.

Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі веб-сервісів державних "Ощадбанку" і "ПриватБанку". Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена.

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