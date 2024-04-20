Відповідний законопроект ухвалила Палата представників Конгресу Сполучених Штатів.

Палата педставників Конгресу США схвалила законпроект, який містить вимогу до китайського концерну ByteDance протягом півроку продати американську частку соцмережі TikTok. У гіршому випадку це призведе до заборони застосунку на території США. За ухвалення документа проголосували 360 парламентаріїв, повідомляє CNN.

Зазначається, що попередня версія законопроекту про TikTok пройшла через Палату представників у березні. Включивши його в пакет допомоги, республіканці Палати представників сподіваються змусити Сенат швидко проголосувати за міру, яка, на думку її прихильників, захистить особисті дані американців від китайського уряду.

"Противники, у тому числі TikTok і низка груп громадянського суспільства, стверджують, що законопроект може порушити права користувачів TikTok", - пише видання.

На думку авторів, зміниспрямовані на вгамування занепокоєння деяких сенаторів щодо того, що початковий шестимісячний термін міг бути занадто коротким.

"Проте, чи достатньо цих змін, щоб отримати схвалення Сенату, залишається незрозумілим, оскільки деякі провідні сенатори висловили бажання повільніше підходити до законопроекту щодо TikTok", - резюмує видання.

Заборона TikTok у США: що відомо

13 березня 2024 року Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів проголосувала за законопроект, який може заборонити TikTok. Американські законотворці вважають, що сервіс становить загрозу національній безпеці.

Згодом стало відомо, що екс-міністр фінансів США Стівен Мнучін збирає групу інвесторів для придбання сервісу TikTok.

Раніше про намір купити TikTok заявляв екс-гендиректор Activision Blizzard Боббі Котік. Водночас залишається незрозумілим, чи дозволить уряд Китаю ByteDance продати сервіс покупцю зі США.

Там уже висловився про заборону TikTok у США. Пекін дав зрозуміти власникам сервісу, що ставить "національну гідність" вище за приватні фінансові інтереси.

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