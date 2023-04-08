Проблема помічена у багатьох моделей смартфонів на Android, зокрема в лінійці Galaxy S23 та серіях Pixel 6 і 7.

Якщо ви коли-небудь струшували свій Android-смартфон та чули невеликий стукіт, не хвилюйтеся – з вашим телефоном все гаразд. Як пише авторитетний техноблог 9to5Mac, джерелом шуму є камера пристрою.

З безлічі дрібних деталей, які закріплені та склеєні разом всередині пристрою, однією з найскладніших є камера. У флагманів вона складається з декількох сенсорів і об'єктивів, які закріплені на спеціальних стабілізаторах зображення. Ці стабілізатори дозволяють об'єктиву або датчику вільно переміщатися всередині корпусу, щоб компенсувати небажані руху при фото- або відеозйомці.

Саме ці мікроскопічні рухи й створюють невеликий шум при трясці смартфона. Це нормальне явище і не свідчить про те, що камера або інші компоненти смартфона ослабли або пошкодилися, говориться в замітці.

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Така проблема помічена у багатьох моделей смартфонів на Android, зокрема в лінійці Galaxy S23 та серіях Pixel 6 і 7 Фахівці запевнили, що це не вплине на якість роботи камери або інших функцій пристрою, але все ж краще уникати частих трясок.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Android 14 з'явиться нова функція, яка допоможе відшукати навіть вимкнений смартфон. Подібний спосіб пошуку через систему "Локатор" (Find My) присутній в iOS ще c 2021 року.

Також відомо, що в новій версії ОС нарешті додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки. Крім того, в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок і функція повідомлення LED-спалахом – як на iPhone.

А тим часом в рейтингу найпотужніших Android-смартфонів з'явився новий"король". Актуальний рейтинг бенчмарка AnTuTu очолив OPPO Find X6 Pro, який крім топової продуктивності може похвалитися найяскравішим екраном на ринку.

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