Подібна функція присутня в iOS ще з 2021 року.

Google розробляє можливість пошуку навіть вимкненого смартфона через сервіс "Знайти пристрій". Натяки на це виявив у коді Android 14 розробник та Аndroid-дослідник Куба Войцеховський.

Назва функції Pixel Power-Off Finder натякає на її дебют у смартфонах серії Pixel. При цьому очікується, що з часом технологія стане доступна й іншим виробникам.

Згідно з джерелом, в пошуку пристрою буде залучатися завжди активний Bluetooth-чіп: в новій версії Android з'явиться можливість подачі живлення на відповідний модуль навіть після виключення гаджета.

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Подібний спосіб пошуку через систему "Локатор" (Find My) присутній в iOS ще з 2021 року. Для цього в iPhone встановлений завжди активний чіп Always-on Processor.

У 2021 році повідомлялося про розробку аналога функції "Мережа Локатора" для Android. Передбачалося, що смартфони Android будуть об'єднані в мережу за допомогою Wi-Fi та Bluetooth, що дозволить визначити місце розташування загублених пристроїв без інтернету або живлення.

Android 14: чим здивує нова версія популярної OC для смартфонів

Актуальна версія Android під номером 13 вийшла в серпні 2022 року. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Головні нововведення Google приберегла для Android 14. Вже відомо, що в ній нарешті додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки. Також в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок і функція повідомлення LED-спалахом – як на iPhone.

Крім того, з прийдешнім оновленням Android нарешті виправлять докучливий баг з розблокуванням в темній кімнаті, на який давно скаржилися користувачі.

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