Зовні всі моделі будуть мало чим відрізнятися одна від одної, а ось по частині начинки різниця, судячи з усього, стане істотніше.

Як повідомляє авторитетний Інсайдер Мін-Чі Куо, всі чотири смартфони iPhone 15, які побачать світ у 2023 році, будуть оснащені роз'ємом USB-C замість Lightning. Втім, лише моделі Pro отримають швидкий USB-C 3.2 або Thunderbolt 3.

Своєю чергою, молодші моделі, iPhone 15 і 15 Plus, залишаться зі сталою швидкістю передачі даних на рівні USB 2.0, як в пристроях з Lightning, запевняє аналітик. Для порівняння, максимальна швидкість передачі даних USB 3.2 – 20ГБ/с, Thunderbolt 3 – 40ГБ/с, а USB 2.0 – лише 480Мб/с,

Можливо, Apple буде встановлювати Thunderbolt 3 із роз'ємом USB-C тільки в моделі 15 Ultra, щоб ще більше підкреслити "преміальність" смартфона. Інсайдери кажуть, що дана модель отримає титановий корпус, поліпшену селфі-камеру і більш тривалий час автономної роботи.

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Про те, що Apple перейде на USB-C в iPhone в 2023 році, підтвердили раніше в самій компанії. Фактично, у купертинівців немає іншого виходу – потрібно дотримуватися прийнятого Євросоюзом законопроєкту про уніфікацію зарядних портів в електронних пристроях,

iPhone 15: що ще відомо

Лінійка iPhone 15, як і зазвичай, буде складатися з чотирьох моделей. Зовні всі моделі будуть мало чим відрізнятися один від одного, а ось по частині начинки різниця, судячи з усього, стане істотніше.

За запевненнями інсайдерів, Pro-моделі iPhone 15 отримають більш швидкий і енергоефективний процесор Apple A17 Bionic, збільшений обсяг оперативної пам'яті на 8 ГБ, а також перископний телеоб'єктив, що забезпечує 10-кратний оптичний зум.

При цьому очікується, що новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15. Однак 60-герцові дисплеї нікуди не дінуться.

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