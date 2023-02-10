За чутками, компанія обмежить роботу сторонніх кабелів зі своїми смартфонами.

Відомо, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C – закон ЄС про уніфікацію зарядних портів потрібно дотримуватися. Але навіть тут Apple знайшла лазівку, як змусити користувачів купувати фірмові шнури.

Китайські джерела повідомляють, що Apple працює над власним варіантом USB-C для лінійки iPhone 15. Він буде використовувати інтегральну схему, як у фірмовому Lightning, внаслідок чого вже наявні у користувачів кабелі USB-C можуть виявитися несумісними (або частково сумісними) з айфонами.

Втім, поки немає ніяких подробиць про те, як Apple буде контролювати роботу USB-C. Можливо, купертинівці обмежать тільки частина функціонала, наприклад, швидку зарядку і високошвидкісну передачу даних.

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Варто зауважити, що авторитетні джерела, на кшталт Марка Гурмана з Bloomberg або аналітика Мінг-Чі Куо, про такий нюанс поки нічого не говорили. Куо до цього ділився інсайдом, що молодші моделі, iPhone 15 і 15 Plus, залишаться з колишньою швидкістю передачі даних на рівні USB 2.0. Зате порти iPhone 15 Pro і 15 Pro Max будуть підтримувати "як мінімум" USB 3.2 або Thunderbolt 3.

ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C

З 28 грудня 2024-го в країнах Європейського Союзу продаватимуть смартфони, включаючи прийдешні айфони, виключно із зарядним портом USB-C. Відповідний закон в ЄС схвалили ще влітку.

Окрім смартфонів, закон ЄС зачіпає планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої. Виняток робиться тільки для зовсім маленьких гаджетів, в які USB-C фізично неможливо розмістити, зокрема, смарт-годинники, трекери здоров'я та деяку спортивну техніку.

Очікується, що схожий стандарт буде введений і щодо ноутбуків, проте його прийняття може затягнутися до 2026 року. Те саме стосується стандартів швидкої зарядки.

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