Незважаючи на початковий ажіотаж і позитивні відгуки, попит на Vision Pro виявився мінімальним.

Apple різко скоротила виробництво Vision Pro, а до кінця року може повністю зупинити його. Причина – гарнітуру змішаної реальності купують менш активно, ніж виробляють, повідомляє The Information.

Джерела, знайомі з ситуацією, розповідають, що скорочення обсягів виробництва Vision Pro почалося ще влітку цього року. Це означає, що в Apple накопичилося достатньо одиниць девайса, щоб задовольнити поточний попит до наступного року.

Широко відомо, що слабкий попит на Vision Pro, який до виходу називали "заміною iPhone" і новою революцією Apple, зумовлений недостатньо широкими можливостями пристрою і, що важливіше, цінником у 3499 доларів (~150 000 грн).

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ЗМІ повідомляють, що Apple навіть призупинила розробку над другим поколінням Vision Pro. Натомість компанія переключилася на більш доступну версію гарнітури – ціна на неї очікується в районі 1500 доларів, (~65 000 грн), тобто на рівні з топовим iPhone.

Ще до виходу Vision Pro ЗМІ розповідали, що Тім Кук особисто наполягає на випуску пристрою якомога швидше, хоча команда розробки вважає, що потрібно почекати декілька років. Колишні співробітники Apple, які працювали над гарнітурою, описали величезний тиск, пов'язаний з випуском Vision Pro. Це перший продукт компанії, на який не вплинув Стів Джобс.

Очікується, що наступним великим проектом Apple стане MacBook з гнучким екраном. Він закладе основу нової категорії яблучних пристроїв: у складеному вигляді – звичайний лаптоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок. Також компанія не відмовилася від ідеї розумних окулярів на кшталт Google Glass.

В Apple на осінь 2024 року запланована ще одна презентація, на якій представлять перші комп'ютери Mac із чипом M4. А навесні 2025 року варто чекати на новий бюджетний iPhone SE.

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