Російські блогери "презентували" новий MacBook раніше за саму Apple / Скриншот із відео

У Apple на жовтень 2024 року запланована ще одна презентація, на якій покажуть оновлений MacBook Pro з процесором M4. Тим часом російські блогери вже публікують ролики з розпакуванням новинки.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман звернув увагу на відео, опубліковане на ютуб-каналі росіянина Wylcasom. Він зазначив, що "витік" має цілком достовірний вигляд і показаний на відео MacBook Pro М4 відповідає очікуваним характеристикам. У 13-хвилинному відео блогер налаштовує ноутбук і проводить кілька тестів, зокрема й у Geekbench.

Потім Гурман згадав іншого російського блогера Romancev768, який слідом за Wylcasom опублікував відео з можливим MacBook Pro. Але цього разу в ролику також показана коробка ноутбука з написом про чип M4.

Відео дня

Як пише портал Macrumors, це може стати найбільшим витоком інформації про продукт Apple відтоді, як у 2010 році тодішній співробітник компанії випадково залишив прототип iPhone 4 у барі в Каліфорнії.

За словами Wylcasom, він придбав гаджет у приватній групі у фейсбуці. У випадку з iPhone 4 Apple залучила правоохоронні органи, проте як вони діятимуть цього разу, ще належить побачити.

Нові MacBook потрапили до рук російських блогерів за кілька тижнів до анонсу

Як вже згадувалось, MacBook Pro на M4 мають показати на презентації Apple до кінця жовтня, а в продажу новинки з'являться 1 листопада. Серед інших новинок називають новий iMac, Mac mini та iPad mini.

За інформацією Марка Гурмана, Mac mini з M4 стане єдиним з майбутніх комп'ютерів Apple, який отримає суттєві зміни в дизайні. Очікується, що новий Mac mini буде розміром з коробку Apple TV, що зробить його найменшим настільним комп'ютером Apple.

Перша презентація Apple у 2025 році відбудеться в березні або квітні. На ній представлять MacBook Air М4, iPad Air і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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