Нові MacBook потрапили до рук російських блогерів за кілька тижнів до анонсу

Очікується, що поки не анонсований ноутбук із процесором M4 надійде в продаж у листопаді.

У Apple на жовтень 2024 року запланована ще одна презентація, на якій покажуть оновлений MacBook Pro з процесором M4. Тим часом російські блогери вже публікують ролики з розпакуванням новинки.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман звернув увагу на відео, опубліковане на ютуб-каналі росіянина Wylcasom. Він зазначив, що "витік" має цілком достовірний вигляд і показаний на відео MacBook Pro М4 відповідає очікуваним характеристикам. У 13-хвилинному відео блогер налаштовує ноутбук і проводить кілька тестів, зокрема й у Geekbench.

Потім Гурман згадав іншого російського блогера Romancev768, який слідом за Wylcasom опублікував відео з можливим MacBook Pro. Але цього разу в ролику також показана коробка ноутбука з написом про чип M4.

Відео дня

Як пише портал Macrumors, це може стати найбільшим витоком інформації про продукт Apple відтоді, як у 2010 році тодішній співробітник компанії випадково залишив прототип iPhone 4 у барі в Каліфорнії.

За словами Wylcasom, він придбав гаджет у приватній групі у фейсбуці. У випадку з iPhone 4 Apple залучила правоохоронні органи, проте як вони діятимуть цього разу, ще належить побачити.

Як вже згадувалось, MacBook Pro на M4 мають показати на презентації Apple до кінця жовтня, а в продажу новинки з'являться 1 листопада. Серед інших новинок називають новий iMac, Mac mini та iPad mini.

За інформацією Марка Гурмана, Mac mini з M4 стане єдиним з майбутніх комп'ютерів Apple, який отримає суттєві зміни в дизайні. Очікується, що новий Mac mini буде розміром з коробку Apple TV, що зробить його найменшим настільним комп'ютером Apple.

Перша презентація Apple у 2025 році відбудеться в березні або квітні. На ній представлять MacBook Air М4, iPad Air і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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