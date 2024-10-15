Apple без зайвого шуму анонсувала новий надпотужний iPad mini (фото)

Новий компакт здебільшого вирізняється поліпшеними характеристиками. Дизайн залишився незмінним.

Apple вперше за три роки оновила iPad mini. Компактний планшет обзавівся процесором A17 Pro під ШІ-можливості Apple Intelligence, однак залишився в звичному дизайні.

За заявами Apple, iPad mini 7 вийшов на 30% швидшим за шосте покоління, а також удвічі швидшим у завданнях, пов'язаних із ШІ та машинним навчанням.

Технічні характеристики iPad mini 7 :

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Габарити: 195,4 × 134,8 × 6,3 мм, 293 грами

Екран: 8,3", Liquid Retina, 2266×1488, 60 Гц, 500 ніт

Процесор: 6-ядерний Apple A17 Pro

Пам'ять: 8 ГБ ОЗП + 128/256/512 ГБ ПЗП

Камера: 12 Мп, f/1.8, технологія Smart HDR 4 для кращої обробки знімків; + 12 Мп, f/2.4 (фронтальна)

Зв'язок: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G

Порти: USB-C, USB 3.0 (до 10 Гбіт/с)

Крім цього, оновлений iPad mini вперше отримав підтримку Apple Pencil Pro – флагманського стилуса компанії, який оснащений вібромотором, сумісний з "Локатором" і отримав жест подвійного натискання для швидкого перемикання між екранними інструментами.

На вибір чотири кольори – фіолетовий, блакитний, сірий і золотистий. Ціна в США – від $499 (~20 000 грн) за 128 ГБ. Топова версія з 512 ГБ обійдеться в $799 (~33 000 грн). Цінники вказані за Wi-Fi-версії, моделі з LTE коштують на 100 доларів дорожче.

У продажу – з 23 жовтня.

Також до кінця року Apple має анонсувати перші комп'ютери Mac на базі M4. За інформацією Bloomberg, Mac mini M4 стане єдиним із прийдешніх комп'ютерів компанії, який отримає помітні зміни в дизайні.

Про першу презентацію Apple у 2025 році теж уже майже все відомо. На ній представлять MacBook Air з процесором М4, iPad Air і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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