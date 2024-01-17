Зазначається, що з усіх гарнітур доповненої реальності, вона однозначно найкраща і найпродуманіша, але є декілька моментів.

В інтернеті почали з'являтися враження журналістів від майбутньої гарнітури Vision Pro перед повноцінним релізом наступного місяця. Думки виявилися змішаними.

Нагадаємо, Vision Pro – абсолютно новий гаджет від Apple. Це пристрій у вигляді гірськолижної маски для перегляду фільмів, спілкування і роботи. Сама Apple описує її як "революційний просторовий комп'ютер, який змінює все".

Редактор Engadget зазначив, що релізна версія Apple Vision Pro йде з ремінцем, який розтягується і кріпиться на потилиці. Однак гарнітура виявилася доволі важкою: вже через 15 хвилин використання автор огляду відчув втому в шиї, а через 20 хвилин з'являється біль.

Втім, Apple швидко розв'язала цю проблему, запропонувавши нове кріплення з додатковим ремінцем Dual Loop – він фіксується на маківці. Кожен зможе адаптувати пристрій під себе, виробник пропонує для цього максимально широкі можливості.

При перегляді рекламних просторових відео виникає відчуття присутності в кадрі. Користувач відчуває себе як привид, що знаходиться посеред подій, при цьому залишаючись невидимим. Автор зазначив, що виглядає і відчувається це неймовірно, і порівняти це ні з чим. Занурення максимальне.

А ось віртуальна клавіатура була одним з найбільш дратівливих моментів. Друкувати на ній досить складно, вона незручна, доведеться звикати. Висновок – поки складно уявити використання Vision Pro для роботи, це скоріше персональний домашній кінотеатр.

В The Verge порівняли процес налаштування Apple Vision Pro під конкретного користувача зі скануванням обличчя для iPhone за допомогою Face ID. Сам шолом лягає на голові так само як і інші аналогічні гарнітури. Автор огляду також поскаржився на незручну клавіатуру і суттєву вагу пристрою. З плюсів – чудова VR-картинка.

Загалом, з усіх гарнітур віртуальної, змішаної і доповненої реальності, Vision Pro однозначно найкраща і найпродуманіша. Проте на даному етапі це дуже специфічний девайс – по-перше, навряд чи захочете носити його як годинник, навіть якщо це і унікальний досвід. По-друге, цінник в 3500 доларів.

Попередні замовлення на Vision Pro в США відкриються 19 січня, а повноцінні продажі почнуться 2 лютого. В інших країнах гарнітура вийде тільки в 2025 році. Apple також готує спрощену версію Vision Pro вдвічі дешевше, щоб перетворити продукт на масовий хіт.

А через декілька місяців у Apple пройде весняна презентація, на якій повинні показати нові ноутбуки та планшети. Якщо вірити інсайдерам, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

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